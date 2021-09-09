اطلاق البطاقة التمويلية.. تقديم الطلبات من 15 ايلول الى 15 ت1 والحد الأقصى لكل عائلة 126 دولارا

أطلق وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال رمزي مشرفية في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد راوول نعمة البطاقة التمويلية، مشيرا الى انه سيتم دفعها بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي. واوضح ان مهلة تقديم الطلبات للبطاقة تمتد من 15 ايلول الى 15 تشرين الاول. وأعلن ان “هناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن هذه البطاقة”.

وقال: “قمنا بقدر المستطاع لإقرار البطاقة ومن حق المواطن أن يقول أننا تأخرنا، لكننا عملنا مع وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البنك الدولي على إنشاء شبكة دعم لمساعدة الشعب اللبناني في هذه الأيام الصعبة”، مضيفا “أملنا بخطة اقتصادية متكاملة تخرج الناس من المشاكل وتضعنا على السكة الصحيحة للتقدم”.

من جهته، اكد وزير الاقتصاد “ان الحل هو في تشكيل حكومة جديدة وكنا نتمنى لو أنها هي من تطلق هذا البرنامج”، مشيرا الى ان “كل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية”.

وقال: “نسعى الى معرفة من هو الغني في لبنان وليس من هو الفقير، لاستثناء من يستطيعون تحمل أعباء المعيشة من دون مساعدة من أجل تأمين الدعم للعائلات الأكثر حاجة”. واوضح “اننا سنعطي 25 دولارا لكل شخص والحد الأقصى لكل عائلة 126 دولارا”، داعيا من ليس لديه هوية عليه تأمينها والتسجيل لاحقا مع مهلة حتى نهاية العام 2021.

واعلن انه يمكن الاتصال على الرقم الساخن 1747 لأي مساعدة في عملية التسجيل، وكل العائلات بإمكانها التسجيل في البرنامج من دون استثناء، ومن يعرف أنه ميسور نتمنى عليه أن لا يقوم بالتسجيل لإفساح المجال للأسر الأكثر حاجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام