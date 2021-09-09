“الجهاد”: لاستمرار حالة الغضب ضد الاحتلال.. وعلى العدو الاسرائيلي أن يقرأ المشهد جيدا

أكد الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين طارق سلمي الخميس ان “استمرار حالة الغضب الشعبي في وجه الاحتلال الاسرائيلي ستحسم المعركة لصالح أسرانا الأبطال وسنكسر عدوان مصلحة السجون بحقهم”.

ووجه سلمي “تحية ثورية لجماهير شعبنا التي أشعلت شرارة الغضب في كافة مدن ومحافظات الضفة والقدس وغزة ولبَّت نداء الواجب نصرة للأسرى الأبطال”، واكد ان “وحدة أسرانا في معركتهم تفرض علينا جميعاً أن نقف معهم وأن نبقى موحدين خلفهم”، ولفت الى ان “هذه الوقفة الوطنية الواجبة هي الترجمة الحقيقية للإجماع الوطني على قضية الأسرى”.

وقال سلمي “على العدو الاسرائيلي أن يقرأ المشهد جيدا وما مواجهات الليلة الماضية إلا بداية الطريق لشعب ينشد الحرية والخلاص”، ودعا “الجماهير في كل مكان لاستمرار حالة الغضب والمواجهة في كل المواقع والساحات”، وتابع “نهيب بالشباب الثائر بالتحرك نحو الطرق الالتفافية ونقاط التماس والمواجهة”.

المصدر: فلسطين اليوم