الفلسطينيون يتظاهرون دعما للاسرى.. واشتباكات مع العدو الاسرائيلي

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين برصاص العدو الإسرائيلي والعشرات بالاختناق الشديد جراء قمع قوات العدو لمسيرات حاشدة في مدن مختلفة بالضفة والقدس المحتلتين المحتلة تضامنا مع الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي ودعما لأسرى عملية انتزاع الحرية من معتقل جلبوع الصهيوني.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات العدو لا سيما على مدخل حاجز حوارة جنوب نابلس وشرق قلقيلية وبلدة بيتا، عقب قمع الاحتلال للمسيرات الحاشدة التي انطلقت عقب دعوات الفصائل الفلسطينية لنصرة الأسرى.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن “50 مواطنا أصيبوا بالاختناق الشديد جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات عند حاجز حوارة جنوب نابلس”، وأشار إلى أن “جميع المصابين تم علاجهم ميدانيًا بينهم 3 صحفيين إضافة لإصابة جراء السقوط”.

بدورها، ذكرت اذاعة جيش العدو الإسرائيلي أن أكثر من 500 فلسطيني يتظاهرون الآن في 8 مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين نصرة للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي ودعما لأسرى عملية انتزاع الحرية في “جلبوع”.

يُشار إلى أن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية شرعت بحملة عنيفة ضد الأسرى داخل السجون انتقاما من عملية التحرر من معتقل “جلبوع”.

المصدر: فلسطين اليوم