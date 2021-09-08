المديرية العامة للنفط: النفط العراقي لن يصل مباشرة إلى لبنان

أعلنت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه في بيان، أنه “مع قرب وصول أول شحنة من الفيول العراقي المستبدل إلى لبنان، يتم التداول بأن الشحنة الأولى ستأتي إلى لبنان لتتسلمها الشركة الوطنية الإماراتية ENOC التي فازت بالمناقصة، ثم تستبدلها وتعيدها الى لبنان”.

وأكدت “أن النفط العراقي لن يصل مباشرة إلى لبنان، بل إن الشركة الاماراتية تسلمت الشحنة من العراق (84 الف طن) وستستبدلها بشحنتين لزوم حاجة مؤسسة كهرباء لبنان: واحدة 30 الف طن من الفيول grade B والثانية 33 ألف طن من الغاز أويل، ثم تأتي بهما الى لبنان في الاسبوع المقبل والذي يليه كما هو محدد”.

وتمنت المديرية من “وسائل الاعلام وممن يتداولون بأمور النفط والطاقة التأكد من المعلومات من مصدرها حرصا على عدم الوقوع في أي خطأ او التسبب بأي لغط تجاه الرأي العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام