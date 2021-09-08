وفد من حزب الله زار الجهاد الإسلامي في صيدا مباركا عملية الفرار من سجن جلبوع

استقبل مسؤول العلاقات الوطنية والخارحية في حركة الجهاد الإسلامي شكيب العينا في مكتب الحركة في صيدا، في حضور مسؤول العلاقات في مدينة صيدا جهاد محمد، وفدا من “حزب الله”، ضم مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر، مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو ومسؤول شعبة صيدا عارف حميد، لتقديم التهنئة بعملية الهروب الكبير لأسرى نفق الحرية من سجن جلبوع.

وبحسب بيان للحركة، “تحدث الشيخ ضاهر مهنئا ومباركا بإسم قيادة “حزب الله” للشعب الفلسطيني والحركة، العملية النوعية التي قام بها الأسرى الستة، معتبرا “أن ما حصل رفع رأس الأمة عاليا ويؤكد بأن الشعب الفلسطيني ولاد للأبطال وهو مبعث اعتزاز وافتخار لكل حر وشريف”.

وشكر العينا الوفد على زيارته، مؤكدا “وحدة النهج والمسار بين المقاومة الفلسطينية وحزب الله”، معتبرا أن “ما حصل هو إنتصار لكل الشعوب العربية والإسلامية وقوى المقاومة، لما شكله هذا النصر من إهانه كبيرة لهذا الإحتلال في ظل التغني الصهيوني بصلابة هذا السجن من الناحية الأمنية، لدرجة إعتبار حصانة سجن جلبوع أمتن من الخزينة الإسرائيلية الحديدية”.

واشاد بـ”العملية البطولية التي تشكل إمتدادا لمعركة سيف القدس وعملية الهروب الكبير من سجن غزة المركزي التي قادها أبطال من الجهاد الإسلامي، ما شكل صفعة جديدة لهذا الإحتلال ولمنظومته الأمنية وفشل ذريع لأجهزة إستخباراته، مما أفقد العدو صوابه وتوازنه”، مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني لن يكل ولن يمل حتى دحر هذا العدو وتحرير كل المقدسات والأسرى من دنس هذا الإحتلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام