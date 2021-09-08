الكرملين: بوتين ورئيس المجلس الأوروبي أكدا ضرورة دعم السلام ومنع العنف في أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2021 - 16:26

الكرملين: بوتين ورئيس المجلس الأوروبي أكدا ضرورة دعم السلام ومنع العنف في أفغانستان

منذ 59 mins 8 September، 2021
أخبار موقع المنار

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