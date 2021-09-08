الطقس في لبنان غدا الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى الجبال، يتحول ليلا الى غائم جزئيا ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح شمالي البلاد، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الجمعة، حيث يتحول الى متقلب ويستمر حتى بعد ظهر يوم الأحد حيث يستقر تدريجيا.

– الطقس المتوقع في لبنان

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل مع ظهور ضباب محلي على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى الجبال، يتحول ليلا الى غائم جزئيا ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح شمالي البلاد.

الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل تدريجي وملموس على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح احيانا ويتكون الضباب على المرتفعات، يتحول مساء الى غائم مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة أحيانا.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ويتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، تهطل أمطار خفيفة متفرقة من حين الى آخر.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 29 درجة، في الداخل من 16 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام