ممثل الامام الخامنئي الشيخ محمد حسن اختري: مستعدون للتعاون مع لبنان في ازمته ونتمنى ان يدخل لبنان في هذا التعاون

اكد ممثل الامام الخامنئي آية الله الشيخ محمد حسن اختري خلال كلمة له في العزاء برحيل العلامة الشيخ عبد الامير قبلان ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت منذ انتصار الثورة الاسلامية الى جانب لبنان ولا تزال واقفة ومستمرة الى جانبه ، وقد اعلنت الجمهورية الاسلامية كما اعلن الامام القائد الخامنئي مرارا اننا على استعداد تام وجهوزية كاملة لتقديم الخدمات والتعاون مع لبنان في المجالات العلمية والفنية والتقنية والثقافية .

اضاف: الجمهورية الاسلامية مستعدة ونتمنى ان يدخل لبنان بجميع اطيافه ومسؤوليه ويتعاون معنا في جميع هذه المجالات في هذه الظروف الصعبة التي تمر على لبنان.

واشار الى ان الجمهورية الاسلامية عاشت منذ اربعين سنة بمثل هذه الضغوط الخبيثة والظالمة من المستكبرين وعلى رأسهم اميركا واسرائيل والجمهورية تدرك تماما هذه الضغوط التي تمارس ضدكم ونتمنى بالتعاون مع جميع الدول الاسلامية وبيننا وبينكم ان نتجاوز جميع هذه المضايقات والضغوطات.

وقد قدم الشيخ اختري التعازي والمواساة باسم سماحة الامام القائد الخامنئي ورئيس الجمهورية الاسلامية برحيل الشيخ عبد الامير قبلان.

واضاف ان سماحة الامام المفكر الشيخ قبلان كان ممن قام بتبليغ الدين والرسالة والمسؤولية منذ نشاته ودخوله في الحوزات العلمية الى نهاية عمره الشريف، و انا اعرفه منذ 50 سنة وعلاقتي معه كانت مستمرة وقد كان صريحا لا تاخذه لوم لائم في دين الله وصاحب مواقف شجاعة وقوية.

المصدر: موقع المنار