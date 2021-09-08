ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية إلى مستويات تاريخية

سجلت احتياطيات روسيا الدولية، التي تتضمن الذهب والعملات الأجنبية، مستويات تاريخية، حيث ارتفعت في مطلع الشهر الجاري إلى مستوى حوالي 618.2 مليار دولار.

وقال البنك المركزي الروسي، إن احتياطيات البلاد الأجنبية بلغت في تاريخ 1 سبتمبر الجاري مستوى 618.181 مليار دولار، مقابل 601.003 مليار دولار سجلتها قبل شهر في 1 أغسطس 2021.

ويعني ذلك أن روسيا زادت احتياطياتها الدولية خلال شهر بواقع 17.180 مليار دولار.

وقبل ذلك سجلت احتياطيات روسيا الدولية مستويات تاريخية في 27 أغسطس الماضي، حينها بلغت 615.6 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: وكالة تاس