السودان: تضرر أكثر من 15 ألف نسمة في منطقة جودة جراء الفيضانات والسيول

أعلن المدير التنفيذي لمحافظة الجبلين بولاية النيل الأبيض في السودان، الوليد عامر بحر، عن تضرر أكثر من 15 ألف نسمة في منطقة جودة جراء الفيضانات والسيول، واصفا الوضع بـ”الكارثي”.

وقال بحر إن “الوضع الإنساني بمنطقة جودة التي اجتاحتها السيول والفيضانات كارثي وفوق طاقة وإمكانيات المنطقة”.

وأضاف أن “عدد الأسر التي تضررت يبلغ أكثر من 1800 أسرة والتي تقدر بـ15 ألف نسمة، ويحتاجون لتدخل إنساني عاجل”.

وأشار إلى أن “أكثر من 53 قرية وفريقا بمناطق كيلو أربعة وكيلو ثمانية بالجزء الجنوبي الشرقي في جودة تشهد وضعا صعبا جراء سيول وفيضانات أتت من النيل الأزرق والتي أدت إلى انهيار في المباني ونفوق كبير في المواشي والحيوانات بالإضافة إلى تلف المساحات الزراعية بالمنطقة”.

ولفت إلى أن “السلطات استنفرت كافة الجهود المتاحة من الدفاع المدني ومنظمات العون الإنساني وديوان الزكاة لإجلاء المتضررين وتقديم مواد الإيواء والغذاء والعمل على زيادة آليات الحفر بالتنسيق مع لجنة طوارئ الخريف بالولاية وجلب أعداد إضافية من القوارب النهرية لمواصلة عمليات إجلاء الأسر المحاصرة بالمياه منذ يوم أمس الأول”.

المصدر: وكالات