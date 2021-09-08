الشباب الثائر بغزة يطلق بالونات تحمل صور الاسرى أبطال نفق “جلبوع”

أطلقت مجموعة من الشباب الثائر بغزة، اليوم الثلاثاء، بالونات تحمل صور الأسرى الست الذين انتزعوا الحرية من نفق جلبوع “الإسرائيلي”، أمس.

ونظمت الفعالية السلمية شرقي قطاع غزة وتأتي دعمًا واسنادًا للأسرى في مواجهة الاحتلال، حتى نيل الحرية.

أعلنت مصلحة السجون الصهيونية صباح اليوم الاثنين ( 6 أيلول/ سبتمبر) تمكن ستة أسرى أمنيين من انتزاع الحرية من سجن جلبوع، من خلال نفق قاموا بحفره.

وقالت مصلحة السجون أن الأسرى الستة، من ذوي الأحكام العالية، وأن خمسة منهم من أسرى حركة الجهاد الإسلامي، والسادي من أسرى حركة فتح.

وبحسب التقديرات، فقد تمكن الأسرى السته من الهروب من السجن الذي يعتبر من أكثر السجون الصهيونية تحصينًا بعد منتصف الليل، وسط تخوفات أمنية صهيونية بتمكنهم من الوصول إلى مدينة جنين.

وبحسب ما ورد عبر وسائل إعلام عبرية أيضا، فإن عمليات بحث واسعة تشارك فيها طائرات مروحية وطائرات مسيرة بهدف الوصول الى الاسرى الذين نجحوا بالهرب.

المصدر: فلسطين اليوم