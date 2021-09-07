مستشفى الحريري: 19 حالة حرجة ولا وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2021 - 19:36

مستشفى الحريري: 19 حالة حرجة ولا وفيات

منذ 1 ساعة 7 September، 2021
مستشفى رفيق الحريري الحكومي
لبنان

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 أن لديه 19 حالة حرجة ولا وفيات.

وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 285 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 48.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1308 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 19.

– حالات وفاة: 0.

وذكر بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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