الوزيرة عكر التقت وفد لجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ وبحثت مع فهمي وعطية موضوع البطاقة التمويلية

إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، وزير الداخلية والبلديات اللواء محمد فهمي ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، وتم البحث في موضوع البطاقة التمويلية لجهة التواصل وتسريع العمل بين الإدارات المعنية.

كما التقت وفدا من لجنة أهالي ضحايا وجرحى إنفجار مرفأ بيروت، وعرضت معهم للمشكلات التي يعانون منها لا سيما في المستشفيات في ظل القانون 196 الذي ينص على إعتبارالأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية من جراء الانفجار مشمولين مدى الحياة بالتقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما من المعينات والحقوق والاعفاءات التي يستفيد منها أصحاب الاحتياجات الإضافية والتي اقرت بموجب القانون رقم 220.

واستمعت عكر إلى معاناة الجرحى جراء الإنفجار إضافة الى عدم شمولهم بالتعويضات، مؤكدة “متابعة كافة المطالب مع الوزراء المعنيين، بعد أن تابعت تنفيذ المادة الأولى من القانون 196 بالكامل والمتعلقة بإعتبار شهداء المرفأ شهداء في الجيش اللبناني ويستفيدون من التعويضات ومعاشات التقاعد والتقديمات التي تسري على عوائل شهداء الجيش”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام