الشيخ عزام: محررو سجن جلبوع أثبتوا قدرة شعبنا على انتزاع كرامته

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ نافذ عزام، اليوم الثلاثاء ، أن”محرري سجن جلبوع الستة صنعُوا المعجزات وأثبتوا للعالم بأننا شعب قادر على انتزاع الحرية والكرامة”.

وشدد الشيخ عزام في تصريحات صحفية، على أن”الفلسطيني يسطر الانتصار تلو الانتصار، رغم انحياز العالم لكيان الاحتلال”.

وأوضح، أن”هناك محاولات تبذل منذ سنوات لإجبار الشعب الفلسطيني على الاستسلام، مبينا أن ما فعله الأبطال في عملية انتزاع حريتهم البطولية يؤكد جوهر رسالة الفلسطينيين القائمة على الحرية”.

وأكد الشيخ عزام أن”معركة سيف القدس هي امتداد لمعركة الهروب الكبير داخل السجون”، لافتا إلى أن”هذه العملية ما كانت لتنجح لولا عناية الله”.

وشدد على أن”كل بيوت الأحرار بالضفة هي بيوت آمنة لفرسان الحركة الأسيرة”، موضحا أن”هذه الأمة تنظر بعين البطولة والتقدير لعملية الهروب البطولية”.

وزاد الشيخ عزام بالقول:”غزة والضفة تلتحمان في صورة بطولية ترسمها جنين، وتوحد الرايات تحت لواء الثورة والانتفاضة”.

المصدر: فلسطين اليوم