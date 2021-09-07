أفران الشمال تقفل بدءا من يوم غد لحين توافر المازوت والطحين

أعلنت نقابة أصحاب الأفران في الشمال، بعد جلسة عمومية في مقرها في طرابلس، الإقفال ابتداء من يوم غد حتى الحصول على مادتي المازوت والطحين.

وكانت كلمة للنقيب طارق المير قال فيها “صرختنا صرخة وجع. نحن كل يوم مهددون بأرزاقنا وبتوقف العمل، والناس مهددون برغيفهم. هناك أزمة طحين ومازوت في عكار، فما الحل الذي تطرحه الدولة ورئيس الحكومة المستقيلة والنواب والمحافظ ورئيس البلدية؟ كيف السبيل إلى حصولنا على الطحين والبنزين لنؤمن رغيف الخبز للمواطن؟ لسنا هواة إضراب. نحن أرباب عمل، مسؤوليتنا توفير رغيف الخبز”.

ولفت إلى أن “الجمعية العمومية قررت اليوم عدم تسلم قسائم الطحين والمازوت من وزارة الاقتصاد، وإعلان الإقفال التام الى حين توفير المادتين، علما بأن هناك قسائم لدى المطاحن لم تسلم، فكيف السبيل؟”.

وأوضح النقيب شادي السيد ممثلا اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال أن “كل شيء مؤمن للأفران في البترون، ولكن ما بعد البترون، لا شيء متوفرا”.

وقال “نعلن اليوم بحزن وغضب أن المازوت والطحين غير متوفرين في طرابلس وعكار والمنية والضنية. يسلمونهم قسائم بمثابة حبر على ورق، والبعض صار يشتري المازوت من السوق السوداء والأفران مقفلة. ماذا يريدون بعد؟، مشيراً الى اننا “سنحاسب كل مسؤول، والأيام آتية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام