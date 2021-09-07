المكسيك تسجل 330 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء أمس الاثنين، تسجيلها 5127 إصابة و330 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5127 مقابل 7504 الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 3.433 مليون حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 330 وفاة ناجمة عن المرض مقارنة مع 272 الأحد، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 263470 شخصا، بنسبة فتك حوالي 7.67%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أعلى بنسبة 60%.

المصدر: رويترز+وكالات