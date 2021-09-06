السفير السوري عبد الكريم يقدم التعازي بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان

بتكليف من الرئيس السوري بشار الأسد، قدم سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم التعازي بوفاة العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان.

وقدم السفير عبد الكريم التعازي باسم الرئيس الأسد منوهاً بسجايا الراحل الكبير ومواقفه الوطنية والإسلامية والعربية الرائدة ووقوفه إلى جانب سورية وشعبها في حربها ضد الإرهاب.

بدورهم عبر أركان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعائلة الفقيد عن امتنانهم وتقديرهم وشكرهم لتعزية الرئيس الأسد ولفتته الكريمة متمنين لسيادته وللشعب السوري الخير والتوفيق والازدهار والانتصار الدائم.

المصدر: سانا