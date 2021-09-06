مصادر المنار: اللواء ابراهيم التقى الرئيس المكلف امس وحمل معه محصلة اللقاء الى بعبدا اليوم حيث زار الرئيس عون بعد الظهر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 6 2021 - 20:56

مصادر المنار: اللواء ابراهيم التقى الرئيس المكلف امس وحمل معه محصلة اللقاء الى بعبدا اليوم حيث زار الرئيس عون بعد الظهر

منذ 31 mins 6 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة