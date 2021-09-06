الرئيس بري تلقى اتصالات وبرقيتي تعزية برحيل الشيخ قبلان

تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إتصالات تعزية برحيل رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” الشيخ عبد الامير قبلان من الرؤساء: سعد الحريري، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيوره وتمام السلام.

وتلقى الرئيس بري للغاية نفسها، اتصالات من “مفتي الجمهورية اللبنانية” الشيخ عبد اللطيف دريان، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، سفير مصر لدى لبنان ياسر علوي وسفير دولة الكويت عبد العال القناعي .

كما تلقى رئيس المجلس النيابي برقيتي تعزية من الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي، ومن رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام