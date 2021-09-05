الشرطة الأمريكية: مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في فلوريدا واحتجاز المنفذ

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، عن مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في مدينة ليكلاند وإلقاء القبض على المنفذ الذي كان يرتدي سترة واقية من الرصاص قرب منزل ملغم.

وقال شريف دائرة بولك، غريدي جاد، خلال مؤتمر صحفي، إن إطلاق النار بدأ في حوالي 04:30 من فجر الأحد في منزل شمال لايكلاند، حيث تلقت قوات الأمن بلاغا عن سماع صوت طلقات نارية وعند الوصول إلى الموقع وجدوا شخصا يرتدي سترة واقية من الرصاص وعلى استعداد لخوض قتال بأسلحة.

وإثر ذلك فر الرجل إلى داخل المنزل، الذي تبين أنه ملغم، وتم تبادل إطلاق نار أسفر عن إصابة المهاجم ليخرج لاحقا من المنزل ويستسلم لقوات الأمن.

وعثر عناصر الشرطة ومكتب الشريف في المنزل على جثث 4 أشخاص وهم امرأتان ورجل وطفل رضيع إضافة إلى طفلة في 11 من عمرها مصابة بعدة طلقات نقلت إلى مستشفى.

المصدر: AP+ USA Today