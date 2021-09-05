الصحة اللبنانية: تسجيل 864 إصابة كورونا جديدة و12 وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2021 - 18:42

الصحة اللبنانية: تسجيل 864 إصابة كورونا جديدة و12 وفاة خلال 24 ساعة

منذ 57 mins 5 September، 2021
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