الصحة الايرانية: 25870 إصابة جديدة و610 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2021 - 14:38

الصحة الايرانية: 25870 إصابة جديدة و610 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

منذ 32 mins 5 September، 2021
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