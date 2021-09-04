شروط السفر من لبنان الى هولندا

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط في بيان لها السبت عن إجراءات السفر من لبنان الى هولندا.

وهذه الاجراءات هي:

– يسمح لحاملي تأشيرة VISA من نوع C Type وغير ملقحين بالدخول الى أمستردام شرط حيازة:

نتيجة فحص PCR سلبية 72 ساعة قبل موعد السفر وإذن خاص من السفارة الهولندية في لبنان.

– يسمح لحاملي تأشيرة Visa من نوع Tpye C والملقحين بالكامل بالدخول الى امستردام شرط حيازة:

نتيجة فحص PCR سلبية 72 ساعة قبل موعد السفر اضافة الى شهادة التلقيح.

– يسمح لمواطني ومقيمي دول الاتحاد الأوروبي وحاملي تأشيرة (VISA) من نوع D Type دخول هولندا شرط حيازتهم على:

1- شهادة تلقيح (جرعتين منذ 14 يوما على الأقل)

أو سلبية 72 ساعة قبل موعد سفرهمPCR نتيجة فحص .

اللقاحات المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، هي: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Covishield and Sinovac-Coronavac.

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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام