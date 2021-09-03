“تجمع العلماء”: لتشكيل حكومة قادرة على مواكبة الأوضاع الصعبة

دعا “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الجمعة “لتشكيل حكومة قادرة على مواكبة الأوضاع الصعبة والتفاوض مع المؤسسات الدولية لوضع حلول للأزمة وخطط قصيرة وطويلة الأمد تساهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتسعى لتأمين حاجاتهم الضرورية”.

وطالب التجمع “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لعقد اجتماع فوري وحل العقدة المتبقية بالتنازل المتبادل وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الفئوية والحزبية”.

من جهة ثانية، شكر التجمع “الجمهورية الإسلامية الإيرانية على بدء وصول بواخر النفط المقررة للبنان للتخفيف من أزمة المحروقات وضرب الاحتكار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام