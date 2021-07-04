السفير الإثيوبي لدى الخرطوم: أزمة سد النهضة ليست من اختصاص مجلس الأمن الدولي

اتهم السفير الإثيوبي لدى الخرطوم بيتال أميرو، مصر والسودان بالسعي لحرمان إثيوبيا من الاستفادة من مياه النيل عبر مطالب “لا يمكن تنفيذها”، مشيرا أيضا إلى أن الأزمة حول سد النهضة ليست من اختصاص مجلس الأمن الدولي، وذلك قبيل انعقاد جلسة بطلب من مصر والسودان هذا الأسبوع.

وأوضح السفير خلال مؤتمر صحافي الأحد في الخرطوم “الاتفاقية الملزمة التي تطالب بها مصر والسودان هدفها حرمان إثيوبيا من الاستفادة من مياه النيل”، متابعا “مصر والسودان يقدمان مطالب لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع والتعبئة الثانية لسد النهضة لا إرادية ولا يمكن إيقافها”. وأشار أميرو خلال حديثه أن قضية سد النهضة ليست أمنية ولا سياسية ويمكن حلها بالتفاوض، وأضاف “الحلول في أزمة سد النهضة ليست في يد مجلس الأمن الدولي”.

وتابع أن حكومة السودان “قدمت مساعدات كبرى فيما يخص سد النهضة ولا يوجد أي سبب يجعل إثيوبيا تضر بحكومة أو شعب السودان”، مؤكدا “هناك فوائد كبيرة ستعود على السودان من بناء سد النهضة منها الطاقة الكهربائية الرخيصة”.

المصدر: سبوتنيك