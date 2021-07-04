خمس طرق للتعرف على السمك الطازج قبل الشراء

يحب الناس السمك في مختلف بلدان العالم، وهناك بلاد ساحلية تتميز عن غيرها في السمك وطعمه، وحينما نزور أي بلد من هذه البلدان نجوب الشوارع بحثاً عن السمك الطازج، ولكن لا يعرف الجميع الفرق بين السمك الطازج والسمك الفاسد .

لذلك عددت البوابة الصينية Sohu خمس علامات للأسماك التي لا ينبغي أكلها.

أولاً، يوصى بالاهتمام بعيون السمكة. إذا لم تعد تتألق وتبدو غائمة، فهذا يعني أن المنتج ظل على المنضدة لبعض الوقت. وفقًا للمؤلف، فإن تناول مثل هذه الأسماك يمكن أن يكون ضارًا جدًا بالصحة.

ويلاحظ أيضًا أنه عند الشراء، يجب النقر فوق السمك بإصبعك. إذا كانت السمكة “مرنة”، فهذا يدل على النضارة النسبية للمنتج، وإذا لم تكن كذلك، فمن الأفضل رفضها.

يمكنك أيضًا فهم درجة نضارة السمكة من خلال لون خياشيمها. يشير المؤلف إلى أن الخياشيم ذات اللون الأحمر الداكن وغير اللامعة تدل على أن السمك غير طازج، ولكن يمكن شراء الأسماك ذات الخياشيم الحمراء اللامعة وتناولها بثقة.

بالإضافة إلى ذلك، تم نصح المشترين بالاهتمام بسلامة الذيل. إن عدم وجود هذا الجزء أو عيوبه قد يشير إلى سمكة مريضة يمكن أن تضر الجسم إذا تم تناولها.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المؤلف إلى أن المنتج الطازج تنبعث منه رائحة الطين أو قشور السمك، وأنه عند بقائه لفترة معينة عند البائع تنبعث منه رائحة قوية محددة. حذرت البوابة من أن مثل هذا المنتج لا يستحق الشراء حتى مع وجود خصم كبير جدًا.

عند الشك في فساد السمك بعد احضاره للمنزل يمكن اجراء اختبار الطفو، حيث يوضع السمك في وعاء مليء بالماء، السمك الفاسد سوف يطفو على وجه الماء في حين ان السمك الطازج يظل في القاع.

المصدر: وكالات