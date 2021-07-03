اعلام العدو: المفاوضات مع بريطانيا حول إبرام صفقة تبادل لقاحات فشلت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2021 - 01:30

اعلام العدو: المفاوضات مع بريطانيا حول إبرام صفقة تبادل لقاحات فشلت

منذ 54 mins 3 July، 2021
أخبار موقع المنار

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