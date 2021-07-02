حركة حماس: تصدي أهالي بيتا للمستوطنين يبرهن على ديمومة واستمرار المقاومة الشعبية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2021 - 23:54

حركة حماس: تصدي أهالي بيتا للمستوطنين يبرهن على ديمومة واستمرار المقاومة الشعبية

منذ 2 ساعة 2 July، 2021
حركة حماس
عربي وإقليمي - فلسطين

وجّه الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة بيتا جنوب نابلس، الذين هبوا واستبسلوا في التصدي لقطعان المستوطنين وأجبروهم على المغادرة والرحيل.

ورأى القانوع أن رحيل قطعان المستوطنين عن جبل صبيح يعكس “صمود شعبنا الأسطوري واستبساله في مواجهة مخططات الاحتلال ويمثل انتصاراً لإراداته”.

كما اعتبر أن “تصدي أهالي بيتا لقطعان المستوطنين يبرهن على ديمومة واستمرار المقاومة الشعبية في مواجهة المحتل الصهيوني والدفاع عن أرضنا في سلوان وبيت دجن والشيخ جراح، وهو ما يتطلب توسيع المقاومة الشعبية في كل أرجاء الضفة الغربية و تعزيز صمود شعبنا في مواجهة جرائم الاحتلال”.

المصدر: موقع العهد

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