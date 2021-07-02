رياض سلامة: سعر التدخل لمصرف لبنان على منصة صيرفة 12,000 ليرة ومجمل حجم التداول هذا الاسبوع 20 مليون دولار

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان، أن “سعر التدخل لمصرف لبنان على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة “Sayrafa” هو 12,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد ويعتمد حصرا للتعميم الأساسي رقم 158 تاريخ 8/6/2021″.

ودعا سلامة “جميع المصارف ومؤسسات الصرافة الى الإستمرار في تسجيل جميع عمليات التداول بالعملات الأجنبية النقدية لديها على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة “Sayrafa” وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

واوضح “ان مجمل حجم تداول عمليات هذا الاسبوع هو 20 مليون دولار أميركي بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد على منصة “Sayrafa”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام