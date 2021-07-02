الدفاع الروسية تشرف على عملية تبادل محتجزين بين الجيش السوري وفصائل مسلحة مدعومة من تركيا

تمت الجمعة عند معبر أبو الزندين على خطوط التماس في منطقة الباب بسوريا عملية لتبادل المحتجزين قسرياً في إطار صيغة أستانا، روسيا وتركيا وإيران. وهذه العملية الخامسة من نوعها تمت بوساطة من وزارة الدفاع الروسية وضمن اتفاق مع الجانب التركي وبالتعاون مع الجمهورية العربية السورية وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، حيث أطلق المسلحون سراح 5 جنود وضباط من الجيش السوري أسروا في فترات مختلفة، في المقابل سلمت السلطات السورية الأتراك 5 مسلحين.

وتواصل مجموعة العمل التابعة لـ صيغة أستانا البحث عن المعتقلين قسرياً وجثث القتلى بهدف تحريرهم وتبادلهم. وتستبق هذه العملية الجولة الجديدة من محادثات صيغة أستانا والتي ستعقد في العاصمة الكازاخستانية نورسلطان في 7-8 تموز/يوليو الجاري.

المصدر: روسيا اليوم