وزير الري المصري: لم نعترض على إقامة أي سد في إثيوبيا

أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي أن بلاده “لم تعترض على إقامة أي سد في إثيوبيا، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد”. وخلال مشاركته في مؤتمر وزاري بعنوان “مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج”، أكد عبد العاطي أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية، بل تدعم التنمية في الدول الإفريقية بكل السبل الممكنة، بشرط مراعاة شواغل دول المصب”.

وألمح إلى أنه قد سبق لمصر مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود، في إطار تعاوني توافقي، مشيراً إلى أن مصر تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم، وهو ما ترفضه إثيوبيا وتعمل على فرض الأمر الواقع، واتخاذ إجراءات أحادية، دون الرجوع إلى دولتي المصب”.

المصدر: روسيا اليوم