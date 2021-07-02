الشيخ ياسين:إستمرار مشاحنات المسؤولين زادت من أزمة المواطن المعيشية

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي أن”إستمرار مشاحنات المسؤولين زادت من أزمة المواطن المعيشية والإقتصادية وبدأت بإنهيار الكيان اللبناني وطنا ومؤسسات”.

وخلال تصريح له قال الشيخ ياسين” أكثر ما يأسفنا أن ما عجز عنه العدو الصهيوني من إعادتنا لمئة سنة للوراء قد نفذه بعض المسؤولين وأعادونا قرونا سالفة الى الوراء حتى بتنا بلد الطوابير المنتظرة لايام امام محطات الوقود والمشافي والمواد الغذائية”.

وأضاف”إننا نتساءل وبحرقة المخلصين والصادقين ماذا يريد اولئك المسؤولين اسوأ مما اوصلونا إليه، مشدداً على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة والرضوخ لعوامل استمرار وبقاء لبنان”.

وتابع”إن استمرار الوضع على ما هو عليه هو تماه مع المشروع الصهيوامريكي ضد قوة لبنان وسيادته المتمثلة بالثلاثية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة التي حمت لبنان ومنعت اسرائيل من استمرار عدوانها الذي اعتدنا عليه من ١٩٤٨ الى ١٩٨٢.”

وختم الشيخ ياسين مثمنا خطوة البابا تجاه لبنان ومقدرين شعوره كمرجعية عالمية متمنين لها النجاح ومتضامنين مع موقفه الداعي للمسؤولين من اجل ان يساعدوا انفسهم وبلدهم قبل ان يطلبوا المساعدة من الخارج.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام