واشنطن: لا نعتزم التخلي عن أفغانستان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن واشنطن لا تعتزم التخلي عن أفغانستان برغم الانسحاب المزمع للقوات من البلاد.

وقال برايس، في إفادة صحفية: “نعم، نسحب قواتنا… لكننا نعتزم الحفاظ على وجود دبلوماسي في كابل”، مشددا على أن “هذا شيء مهم بالنسبة لنا، نظرا لرغبتنا المتأصلة في استمرار الشراكة مع الحكومة الأفغانية وبشكل مصيري مع الشعب الأفغاني. لذا، ليس الأمر على الإطلاق أننا نعتزم التخلي عن أفغانستان”.

وأضاف: “العلاقة ستبدو مختلفة مع الانسحاب العسكري الجاري، وبمجرد اكتماله في الأسابيع والأشهر المقبلة، لكن هذا لا يقلل بأي حال من التزامنا تجاه الحكومة الأفغانية والشعب الأفغاني”.

وأشار برايس إلى أن “هذه هي النقطة المهمة للغاية بالنسبة لوزارة الخارجية، ولوزير الخارجية أنتوني بلينكن وللرئيس جو بايدن وللإدارة بكاملها. وهو أمر أوضحه بايدن مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في زيارته للبيت الأبيض”.

المصدر: الخارجية الأمريكية