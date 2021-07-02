مركز المصالحة الروسي: رصد 41 انتهاكا من قبل المسلحين في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصده 41 انتهاكا من قبل المسلحين في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له يوم الخميس، إن مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” في سوريا نفذوا 15 عملية قصف في محافظة إدلب و16 في محافظة اللاذقية و7 في حلب و3 في حماة.

وفي وقت سابق رصد المركز الروسي تنقلات للمسلحين في ريف إدلب مع تكثيف الهجمات على مواقع الجيش السوري.

وفي بداية حزيران/يونيو الماضي تلقى المركز الروسي للمصالحة معلومات حول تحضير الملسحين لاستفزازا باستخدام مواد سامة واتهام القوات الحكومية السورية باستخدام السلاح الكيميائي.

المصدر: وكالات