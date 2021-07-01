الرئيس الأسد استقبل مبعوث الرئيس الروسي وجرى البحث بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد الخميس المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء البحث بالعلاقات الاستراتيجية بين سوريا وروسيا ومجالات التعاون الثنائي، وتم التأكيد على الاهتمام المشترك والأولوية التي يعطيها الجانبان لتوسيع هذا التعاون في كل المجالات التي تسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

كما تم البحث بآخر التطورات على المسار السياسي سواء من خلال اجتماعات أستانا أو اجتماعات لجنة مناقشة الدستور، حيث عرض لافرنتييف للرئيس الأسد التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع المقبل بصيغة مسار أستانا، وتم التأكيد على ضرورة استمرار العمل على هذا المسار دون أي تدخلات خارجية تعرقل الوصول إلى نتائج إيجابية من خلال هذه الاجتماعات.

المصدر: سانا