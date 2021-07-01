أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 01-07-2021

البناء

• قال دبلوماسي فرنسي لدبلوماسيين عرب في باريس إن وزير خارجية فرنسا حاول في الاجتماع الثلاثي الفرنسي الأميركي السعودي أن يتضمّن النص الصادر عن الاجتماع إشارة إلى الإسراع في تشكيل حكومة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، لكن الوزير السعودي رفض فتم حصر البيان بالدعوة للإصلاحات.

• قالت شخصيّة على صلة بالاتصالات العربية والدولية إن مجموعة أطر لمساعدة لبنان على عدم الانهيار سيتم تنفيذها بالتتابع حتى نهاية العام، حيث روزنامة لبنان على جدول أعمال الكبار هي عام 2022 بالتحضير للانتخابات النيابية والإشراف عليها وصولاً لبلورة صيغة حل سياسيّ ورئاسيّ تعقبها.

النهار

• تبين أن أحد المنشقين عن “التيار الوطني الحرّ” والذي ترشح عن احدى الدوائر الانتخابية في بيروت على لوائح المجتمع المدني، كان ابرز المتهمين بفساد وزارة الاتصالات بالتعيينات والمناقصات اثناء توليها من التيار.

• تشهد انتخابات اتحاد رياضي هام بعض المناكفات والرسائل باتجاه مرجعية رئاسية بارزة ما يثير التساؤلات عمن يقف خلفها.

• لوحظ أن الأحزاب والتيارات السياسية، بدأت تعوّل على المغتربين بعدما سُدت أمامها مصادر التمويل الخارجية من دول وهيئات دولية.

• لم تعلن اي جهة امنية او قضائية اسماء المتهمين بتهريب حبوب الكبتاغون الى المملكة العربية السعودية تكراراً علما انه تم الحديث عن توقيف عدد منهم وهو ما يثير ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اللواء

• يكاد الاتصال ينقطع بصورة شبه كلية بين الرؤساء المعنيين بتأليف الحكومة!

• يدور خلاف حاد داخل قطاعات نقابية عدّة على خلفيات سياسية ومطلبية.

• حذّرت مواقع قرار غربي من أي تكرار لمحاولات تعديلات دستورية، في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان والمنطقة.

الجمهورية

• أطلعت شخصية سياسية جهازاً أمنيا على ما في حوزتها من معلومات في شأن التوتير الأمني في إحدى المناطق الشمالية.

• توقع قطب نيابي أن يكون أيلول المقبل مهلة أخيرة لحسم الخيارات النهائية في شأن إستحقاق حساس.

• لاحظت أوساط متابعة الحالة المهترئة التي وصلت إليها البلاد حيث استعمل نواب المجلس أوراق جدول أعمال الجلسة للتهوئة بدل المراوح أو المكيفات.

المصدر: صحف