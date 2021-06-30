إهماد حريق في منطقة العباد مركبا تسبب في تفجير 4 ألغام

تمكن فريق الدفاع المدني لمركز مركبا وميس الجبل وبيك اب إطفاء بلدية طلوسة وبلدية عديسة وإطفاء الدفاع المدني التابع لـ”كشافة الرسالة” وإطفاء “اخضر بلا حدود” وفريق مشاة الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الاسلامية – مركبا، وبدعم من جرار زراعي وبمساعدة من الاهالي وبمواكبة الجيش، من السيطرة على حريق هائل شب في منطقة العباد في بلدة مركبا، وامتد حتى الاراضي الفلسطينية المحتلة وتسبب في انفجار اكثر من 4 الغام ارضية.

وساهمت سرعة الرياح وارتفاع الحرارة في بامتداد النيران الى اكثر 200 شجرة حرجية (سنديان) ومنها المعمرة و مساحة واسعة من الاعشاب اليابسة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام