الطقس غدا الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2021 - 10:54

الطقس غدا الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

منذ 28 mins 30 June، 2021
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الاربعاء قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية.

– الحال العامة: طقس صيفي رطب على الساحل و حار نسبيا في المناطق الداخلية والجبلية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، و ارتفاعها بشكل طفيف على الجبال ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل ورياح ناشطة.

السبت: قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل ورياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية.

– درجات الحرارة المتوقعة : على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 20 الى 30 درجة، في الداخل من 21 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 26 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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