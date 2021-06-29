الوزير فهمي استقبل ممثل موزعي المحروقات مع وفد من أصحابها وبحث معهم في أمن المحطات

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي في مكتبه بعد ظهر اليوم ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا مع وفد من أصحاب المحطات.

وقال ابو شقرا بعد اللقاء” نشكر معالي الوزير على حفاوة الاستقبال، ونحن كقطاع محروقات نمر في ظروف صعبة، وشرحنا لمعاليه التجاوزات التي تحصل في ظل الوضع الاقتصادي الصعب بدءا مما حصل مع الصهاريج في الشمال، وكان متجاوبا جدا في شأن حماية مؤسساتنا وأعمالنا لانه لا نستطيع الاستمرار في الوضع الذي هو عليه”، مشدداً على “رفض وزارة الداخلية المطلق لتعبئة الغالونات، ونتمنى على المواطنين التجاوب”.

وختم أبو شقرا ردا على سؤال عن جدول تركيب الاسعار الجديد:” لقد تم احتساب جدول تركيب الاسعار من يومين على 3900 ليرة اي اصبحت الصفيحة 68 الفا بعد اتصال مع معالي وزير الطاقة، لكن هناك فروقات للشركات لم تخرج بهذا الجدول، فبعض الشركات سلمت بضاعة والبعض الآخر لم تسلم، سنعالج هذا الامر مع وزارة الطاقة ومع المديرية العامة للنفط.

بدوره، تحدث نائب رئيس نقابة المحطات حسن جعفر “زيارتنا تتمحور حول مطالب عدة أهمها موضوع أمن محطات المحروقات، الذي يسبب لنا القلق الاكبر، ونحن خائفون منه، فلا يمكن لنا ان نتحمل التجاوزات التي تحصل، لذلك تباحثنا مع معاليه ايجاد الحل المناسب لنا وهو مشكور على تجاوبه واكد لنا انه ضمن الإمكانيات الموجودة بالدولة والأجهزة الامنية سيبذل قصارى جهده لمساعدتنا، لقد وصلنا الى مرحلة الاقفال بسبب الامن ، ووعدنا خيرا”.

واضاف “اما الموضوع الثاني هو التخزين وطوابير السيارات، اقول لا نعمد الى التخزين والدليل ان القوى الامنية قامت بالتشييش وبمراقبة الخزانات وكانت فارغة من البضاعة، شرحنا لمعاليه هذا الشي وقلنا له ان اكثر من 90 في المائة من المحطات أقفلت، لان “ستوكاتنا” فارغة وتفهم معاليه هذا الموضوع ونتمنى ان تفرج علينا وعليكم”.

وتابع “نطلب من الناس عدم التهافت على المحطات لعدم خلق ارباك لقد تعبنا. واهترأت اعصابنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام