المكتب السياسي لأنصار الله يدين العدوان الأمريكي على الحدود العراقية السورية

أدان المكتب السياسي لأنصار الله اليوم الاثنين، العدوان الأمريكي السافر الذي استهدف قوات للحشد الشعبي في الحدود العراقية السورية.

وأكد المكتب في بيان له أن”الاعتداء الأمريكي يأتي في إطار الدعم الجوي المساند لأدواته الإجرامية المسماة القاعدة وداعش”.

وأشاد البيان بالمواقف القوية الرسمية والشعبية العراقية في مواجهة مشاريع الشيطان الأكبر المتمثل في أمريكا وربيبتها إسرائيل، متقدما بأحر التعازي الحارة للحشد الشعبي ولأسر الشهداء الأبطال وللشعب العراقي.

واعتبر البيان أن”هذه الاعتداءات الإجرامية الأمريكية لن تزيد الشعب العراقي إلا قوة وصلابة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تثبت صوابية الخط الذي يمضي فيه الشعب العراقي حتى يتحقق النصر الكبير المتمثل في طرد الاحتلال”.

المصدر: المسيرة