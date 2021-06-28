المكتب السياسي لأنصار الله :الاعتداء الأمريكي يأتي في إطار الدعم الجوي المساند لأدواته الإجرامية المسماة القاعدة وداعش – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2021 - 19:32

المكتب السياسي لأنصار الله :الاعتداء الأمريكي يأتي في إطار الدعم الجوي المساند لأدواته الإجرامية المسماة القاعدة وداعش

منذ 1 ساعة 28 June، 2021
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