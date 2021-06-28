الامام الخامنئي: حركة السيد رئيسي في السلطة القضائية مصداق للحركة الجهادية (ارنا) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 28 2021 - 12:42

الامام الخامنئي: حركة السيد رئيسي في السلطة القضائية مصداق للحركة الجهادية (ارنا)

منذ 13 mins 28 June، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة