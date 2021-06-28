وقفة للصحفيين في رام الله احتجاجاً على الاعتداء الذي تعرض له عدد منهم خلال تغطية التظاهرات الرافضة لتقييد عملهم – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 28 2021 - 12:42
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
وفد روسي يزور بيروت حاملاً مشاريع لإعادة اعمار مرفأ بيروت وتشغيل مصفاتي الزهراني والبداوي لتكرير النفط الخام
مصادر المنار: وزارة الطاقة قررت عدم تسليم مخزون المحروقات لدى الشركات المستوردة قبل قياس كمياتها
الخارجية الايرانية: ايران لن تألو جهدا في سبيل دعم لبنان ومساعدته اقتصاديا وسياسيا اذا ما طلبت الحكومة اللبنانية
المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم:لا عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان وما زال هناك تدابير فنية من جانبهم
عدوان جوي أمريكي يستهدف مواقع تابعة للحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية
ارتقاء اربعة شهداء من اللواء 14 في الحشد الشعبي في مدينة القائم غرب الانبار جراء العدوان
وكالة سانا : شهيد و3 جرحى في الاعتداء الاميركي على ريف دير الزور في منطقة البوكمال
وزارة الحرب الاميركية : ضربات جوية شنتها القوات العسكرية على الحدود العراقية السورية بأمر من الرئيس جو بايدن
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة تسير في طريق خاطئ والضربات في سوريا والعراق جزء من غطرستها
ظريف: الولايات المتحدة تمنع حصول جرحانا الكيمياويين على الأدوية والمعدات الطبية
متحدث القوات المسلحة اليمنية :عملية مشتركة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير على مواقع عسكرية في نجران وأبها وخميس مشيط
متحدث القوات المسلحة : العملية المشتركة نفذت بخمسة صواريخ باليستية وخمس طائرات مسيرة وكانت الاصابة دقيقة
متحدث القوات المسلحة : العملية استهدفت معسكر الحرس الوطني في نجران ومواقع عسكرية في مطار ابها وقاعدة الملك خالد الجوية
متحدث القوات المسلحة : العملية تأتي في اطار حقنا المشروع في الرد على استمرار العدوان والحصار على بلدنا
مسؤول سوداني كبير لوكالة رويترز: السودان رفضت مقترحا إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة
رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين يعلن استقالته بعد أسبوع على حجب الثقة عنه
السلطات الإيطالية تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة وتؤكد أن جميع المناطق تتجه إلى أن تصبح "مناطق بيضاء"
حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 4 ملايين والإصابات 181 مليونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
رئيس مجلس الشورى الإسلامي: لن نسلم البيانات المسجلة في كاميرات المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية
محمد باقر قاليباف: قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر ما زال ساري المفعول وقيد التنفيذ
روسيا تعلن أنّ إيران أصبحت أول دولة في المنطقة تنتج بشكل مشترك لقاح Sputnik V الروسي
الخارجية السورية: ندين بأشد العبارات التصريحات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة بخصوص الجولان السوري المحتل
الخارجية السورية: السياسة الأمريكية تجاه الأمة العربية وقضاياها تأتي من المنظور الإسرائيلي وبما يخدم سياسة العدوان
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وسائل إعلام يمنية: استشهاد مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
المحكمة الدستورية في تركيا توافق على لائحة الاتهام التي تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي ومنع قياداته من العمل السياسي
لجنة الانتخابات الأرمينية: فوز رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد
البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين ما يمنحه أسبوعاً لتقديم استقالته أو الدعوة إلى انتخابات جديدة
الهند تعلن عن انتشار سلالة جديدة من كورونا أخطر وأشد فتكاً من سابقاتها وتطلق عليها اسم "دلتا بلس"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بكين توزّع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتؤكّد أن البلاد باتت شبه خالية من الإصابات
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وقفة للصحفيين في رام الله احتجاجاً على الاعتداء الذي تعرض له عدد منهم خلال تغطية التظاهرات الرافضة لتقييد عملهم
منذ 43 mins
28 June، 2021
الضفة الغربية
خنق الحريات
رام الله
فلسطين
وقفة احتجاجية
التعليقات
ذات صلة
الصحة بغزة تعلن عن حالة وفاة و113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية
الصحة بغزة: حالة وفاة و73 إصابة وتعافي 178 حالة من فيروس كورونا (قناة الاقصى الفضائية)
كتاب القسام تطلق مخيمات صيفية في قطاع غزة بمشاركة آلاف الشبان
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}