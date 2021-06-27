مستشفى الحريري: 11 إصابة و4 حالات حرجة وصفر وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2021 - 22:58

مستشفى الحريري: 11 إصابة و4 حالات حرجة وصفر وفيات

منذ 42 mins 27 June، 2021
مستشفى الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي
لبنان

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، وجاء فيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 233 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 11

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1200 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 4

– حالات وفاة: 0

وأفاد التقرير بأن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070 – رقم الواتساب 70056182”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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