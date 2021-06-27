عروض روسية نفطية تحطّ في بيروت

يصل الى بيروت فجر غد ٍالاثنين وفد ٌروسي ٌحاملا ًعروضا ًمتعلقة ًبالاستثمار في لبنان .

ويلتقي الوفد ُوزيرَ الاشغال ِوالنقل ِفي حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار ويعرُض معه مشروع َاعادة ِاعمار مرفأ بيروت ، ثم يبحث ُمع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر مشروعي اعادة تشغيل مصفاة الزهراني في الجنوب ومصفاة البداوي في الشمال لتكرير النفط الخام.

ويصل الوفد على متن رحلة ٍتابعة ٍللخطوط الجوية الروسية معلنا ًبذلك عودة َرحلات ِهذه الخطوط الى بيروت مرة واحدة اسبوعيا ًبعد َتوقف بدأ مع انتشار جائحة كورونا.

المصدر: قناة المنار