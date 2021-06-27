النائب جمعة: أي خطأ في التقدير يصيبنا ما أصاب فنزويلا

اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب أنور جمعة، أن “فهم أين نحن الآن، يحتم علينا قبل ذلك معرفة ما الذي أوصلنا إلى هنا، فالمرحلة اليوم أخذت منحى أصعب”. وقال: “قبل أيام كانت هناك بارقة أمل تلوح في الأفق، ولكن ما يحصل غير منطقي، لذا، أي خطأ في التقدير بالتعامل مع المرحلة يصيبنا ما أصاب فنزويلا، وبالتالي يجب أن نحافظ على أنفسنا ووطننا ولا نتهور من خلال اتخاذ بعض القرارات غير المجدية”.

وقال خلال لقاء سياسي نظمته “السرايا اللبنانية” في دارة رئيس بلدية بر الياس مواس عراجي: “نحن الآن على مقربة وقاب قوسين أو أدنى من الثمرة الكبرى في هذه المنطقة وهي فلسطين، وما حصل خلال الحرب المفروضة على فلسطين وبالعنجهية الصهيونية التي كانت تسعى لضرب حي الشيخ جراح وغيرها هذا أصبح واقعا وليس حلما، لذا علينا الإنتباه لعدم ارتكاب الأخطاء حتى لا نعود إلى الوراء”.

وختم: “الإحتكار من أبشع ما يكون، لأن المحتكر لا ضمير له ولا أخلاق، وهنا المسؤولية تكبر علينا بالتكافل في ما بيننا لأن المصيبة واحدة على الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام