وزارة الــصــحــة الإيــرانــيــة: تسجيل 9758 إصابة و 134 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2021 - 14:04

وزارة الــصــحــة الإيــرانــيــة: تسجيل 9758 إصابة و 134 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 35 mins 27 June، 2021
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