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June 25 2021 - 08:44

علماء الآثار الروس يكتشفون مستوطنة عمرها 4000 عام في بلاد ما بين النهرين

منذ 4 mins 25 June، 2021
Iraqi city
ثقافي وديني - صفحات منوعة

قام علماء الآثار الروس بدراسة المباني القريبة من تل دحيله في جنوب العراق واكتشفوا مستوطنة قديمة وغير معروفة. من المفترض أن المستوطنة كانت موجودة من منتصف الألفية الثانية إلى الألفية الأولى قبل الميلاد، أي منذ حوالي 4000 عام.

وقال الباحث الرائد في قسم النظرية والمنهجية في معهد علم الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية شخمردان أميروف لصحيفة “روسيسكايا غازيتا”: “تمكنا من دراسة سمك وبنية رواسب الطبقة الثقافية للمدينة تحت تل دحيله والحصول على بيانات جديدة عن وقت وجود المدينة – واستنادا إلى الاكتشافات، كانت هذه الأماكن مأهولة حتى أوائل العصر الحديدي ليس فقط في العصر البابلي القديم، كما كان يعتقد سابقًا”.

نتيجة للبحث، تم اكتشاف ميناء قديم، حيث توقفت كل من السفن النهرية والبحرية. كما عثر على شظايا سور معبد قصر عرضه حوالي أربعة أمتار وارتفاعه حوالي مترين.

على قمة الجدران التي يعود تاريخها إلى الألفية الثانية قبل الميلاد، اكتشفت البعثة رأس سهم مؤكسد وآثار لمواقد التنور وتماثيل للإبل الطينية التي يعود تاريخها إلى أوائل العصر الحديدي.

 

المصدر: وكالات

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