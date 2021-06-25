مراكز لقاح “فايزر” تفتح اليوم الجمعة أبوابها في ماراتون يستمر إلى يوم غدٍ السبت، لمن هم بعمر 50 سنة وما فوق

ما السبب الاساسي لاستمرار الطوابير امام محطات الوقود رغم ضخ كميات منها في السوق ؟

عدم كفاية كميات الوقود في السوق

عدم توزيع كل الكميات الى المواطنين

اقفال العديد من المحطات

تهافت المواطنين خوفاً من تكرر الانقطاع

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