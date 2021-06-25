أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 25-06-2021

البناء

• قالت مصادر فلسطينية إن عملية اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات تمّت لحساب أجهزة الاحتلال لإحباط التحضيرات لشبكة دعم لمواجهة المستوطنين في بيتا والخليل، لكنها كشفت وجود شخصيات في النيابات العامة وعناصر منظمة في الأجهزة الأمنية تعمل بإمرة أجهزة أمن الاحتلال.

• شكلت سفارات عربية وأجنبية لجان أزمة وغرف عمليات تبدأ العمل أول الشهر المقبل لمتابعة تطورات غير عادية يتوقع أن يشهدها لبنان ولمواكبة ما يجب فعله بصورة سريعة سواء بخصوص أمن الدبلوماسيّين أو الرعايا واتخاذ القرارات المناسبة إضافة لإخطار عواصمها بالتطورات.

النهار

• بدأت مصارف تمتنع عن سداد الرواتب بالليرة اللبنانية الا بالزام المؤسسات تسديد نسبة معينة من الرواتب للمصرف او توفير الاموال نقداً لمصرف تجنباً لرسوم اضافية.

• اتصل ضابط بعنصر في قوى الامن لاستدعائه للخدمة فرد العنصر بأنه لا يريد الالتحاق بالسلك مجددا واقفل الهاتف.

• جرت محاولات لاصلاح ذات البين بين زعيم ومسؤول حزبي تم تعيينه في موقع اداري قبل مدة كما كان عيّن سابقاً في مؤسسة كبيرة حيث تقاضى رواتبه وتعويضاته من دون التزام الدوام.

• لوحظ أنّ مواطنين يتابعون مباريات اليورو عبر بطاريات سياراتهم، مثلما كان يحصل في مراحل الحرب، بعد التقنين الذي لجأ إليه أصحاب المولدات وانقطاع التيار بشكل مستمر.

• علم أنّ زعيماً سياسياً سيزور بلدات في منطقة الجبل بعد لقاء خلدة غداً السبت، وسيتوّج ذلك بزيارة ولقاء مع مرجعية روحية بارزة.

اللواء

• وقع إشكال كبير داخل «كتلة قوية» على خلفية تصرفات رئيسها!

• تحرص جهة سياسية لمعرفة موقف كتلة من نائب حليف، لجهة وقوفه إلى جانب مرجع على خلاف حاد مع الجهة المعنية.

• بات بحكم المؤكد أن حزباً بارزاً، بات قاب قوسين أو أدنى من الإتيان بالبنزين من دولة إقليمية نافذة؟

الجمهورية

• يواصل حزب فاعل الدفع لعناصره وتقديم مساعدات لمناصريه بالدولار.

• نقل عن قيادي في حزب بارز قوله لنواب من تيار سياسي حليف: مشكلتنا ومشكلتكم أن رئيس تياركم وبعدما فشلت أحلامه الرئاسية قرر أن يمارس السادية السياسية.

• قال دبلوماسي أوروبي إنّ المسؤولين يتلهون ويلهون الناس بمئة قضية حياتية يوميا فيما المطلوب واحد وهو توقيع مراسيم الحكومة.

المصدر: صحف